FC Barcelone, Real Madrid : le Qatar ouvre la porte à un départ de Mbappé, Cristiano Ronaldo au PSG pour le remplacer

Marca : "Le PSG ouvre la porte à Mbappé"

Pour Marca, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est "plus que jamais possible". "Le Qatar et le Paris Saint-Germain se sont rendus compte qu’ils dirigeaient un club mais qu’il y a un joueur qui veut aller à Madrid", poursuit le journal madrilène.

AS : "La clé pour Mbappé"

Selon AS, l'attaquant français serait également plus proche que jamais de la Casa Blanca tandis que Cristiano Ronaldo se dirigerait vers le PSG.

Mundo Deportivo / Sport : "Jordi Alba baisse son salaire"

Après avoir réduit son salaire de 25%, le latéral gauche espagnol du FC Barcelone, Jordi Alba, fait la Une des médias catalans Mundo Deportivo et Sport.

