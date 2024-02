PSG Mercato : l'offre du Real Madrid, Mbappé tique sur deux choses

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Après avoir annoncé au Paris Saint-Germain sa volonté de quitter le club à l'issue de la saison, Kylian Mbappé, qui devrait, sauf coup de théâtre, rejoindre le Real Madrid, va pouvoir maintenant sceller l'accord avec la Maison Blanche.

L'accord entre Mbappé et le Real Madrid n'est pas encore scellé !

Mais alors que les dirigeants merengue proposeraient au champion du monde 2018 une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros répartie sur cinq ans, un salaire annuel entre 20 et 25 millions d'euros et 60% de ses droits d'images, Sports Zone nous a appris que Kylian Mbappé et son entourage voudraient, pour ne pas subir une trop grosse baisse des revenus, que la prime à la signature s'élève à 150 millions d'euros et un pourcentage élevé sur les droits d’images. Le Real Madrid va donc devoir revoir son offre à la hausse pour l'ancien Monégasque.

