Real Madrid - Mercato : Al-Nassr insiste pour Modric, un rendez-vous programmé

Après Cristiano Ronaldo, Al-Nassr espère recrues d'autres stars. Et le club saoudien cible notamment Luka Modric. A 37 ans, l'ancien Ballon d'Or est en fin de contrat au Real Madrid, et Al-Nassr va lancer son opération séduction.

C'est ce qu'indique le journaliste Rudy Galletti. Selon lui, un rendez-vous est programmé cette fin de mois, à Riyad, entre les dirigeants du club saoudien et l'entourage du Croate. « Le club va expliquer en détails l'offre qu'il va formuler au joueur », annonce-t-il. A suivre...

🚨 🔥 #AlNasr are continuing to work on Luka #Modric's deal. By the end of the month a new meeting in Riyadh with the 🇭🇷 player's entourage is expected.



🗣️ The 🇸🇦 club will explain in details the bid prepared for the #RealMadrid midfielder. 🐓⚽ #Transfers #RMCF pic.twitter.com/jGSuVcZe1F