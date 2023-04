Real Madrid - Mercato : Camavinga proche d’un milliard d’euros !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’international tricolore (20 ans) risque d’être récompensé pour sa belle saison au Real Madrid. « Le Real Madrid préparera une nouvelle proposition de contrat pour Eduardo Camavinga dans les prochains mois, explique Fabrizio Romano sur Twitter. Le salaire sera amélioré : il veut seulement rester malgré les liens avec les clubs de Premier League. Le plan est d'inclure une clause libératoire plus élevée, qui sera discutée prochainement et qui pourrait être d’un milliard d'euros. »

