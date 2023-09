Real Madrid - Mercato : cinq départs déjà programmés pour l'été 2024 !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A part le départ de Karim Benzema et l'arrivée de Jude Bellingham, le Mercato a été assez calme au Real Madrid même s'il a été animé tout l'été par le feuilleton Mbappé. Mais selon SPORT, le club madrilène prépare sa mue. Cinq départs seraient déjà actés l'été prochain.

Modric et Kroos vers la sortie

Tous sont en fin de contrat et ne devraient pas rempiler. Il s'agit de Luka Modric et Toni Kroos, mais aussi de Nacho et Lucas Vazquez, deux autres historiques du Real, et le gardien remplaçant Andriy Lunin.

