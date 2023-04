Real Madrid - Mercato : double coup dur dans le dossier Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le média anglais The Athletic vient de faire deux grosses révélations concernant l'avenir d'Erling Haaland. La première, la plus importante, c'est que la fameuse clause présente dans son contrat et qui pouvait lui permettre de partir à l'été 2024 si un club signait un chèque de 170 M€ n'existe plus ! Elle avait été mise en place pour s'assurer que le Norvégien travaillerait sous les ordres de Pep Guardiola, qui était alors lié aux Sky Blues jusqu'à l'année prochaine. Mais comme l'entraîneur catalan a signé un nouveau bail, la clause a cessé d'exister. La deuxième, c'est que City, qui a vu sa recrue inscrire 47 buts en 40 matches toutes compétitions confondues, souhaite déjà la prolonger, alors qu'elle est sous contrat jusqu'en 2027 !