Real Madrid - Mercato : Haaland explique pourquoi il a choisi Manchester City plutôt que le Real

Dans un communiqué, Manchester City a confirmé ce lundi l'arrivée d'Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. L'attaquant norvégien s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Citizens, soit jusqu'en juin 2027.

Dans une interview accordée à son nouveau club, Erling Haaland a expliqué pourquoi il a opté pour Manchester City. "C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. J'ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l’effectif de Pep Guardiola, qui est l’un des meilleurs entraineurs de tous les temps. Je pense être au bon endroit pour remplir mes objectifs."

🎥 FIRST CITY INTERVIEW 🎥



Watch @ErlingHaaland’s first City interview in full! 👇 pic.twitter.com/OAkf96Ltb5