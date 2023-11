Real Madrid, PSG - Mercato : la vérité éclate sur le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

La Cadena SER a jeté une bombe sur le monde du football hier soir en assurant que le Real Madrid avait décidé de renoncer à recruter Kylian Mbappé. Plusieurs motifs à cela, aussi bien sportif que financier. L'attaquant du PSG réclamerait un salaire trop élevé (estimé à 25 M€ annuels, 2,5 fois plus que Vinicius Jr), une grosse prime à la signature, son caractère pourrait provoquer des tensions au sein du vestiaire, sans compter que Carlo Ancelotti a davantage besoin d'un pur avant-centre type Erling Haaland qu'un joueur aimant évoluer dans le couloir.

Le Real voulait seulement se couvrir

Mais selon RMC, cette information ne serait pas vraie ! Le Real Madrid serait toujours intéressé par Kylian Mbappé et a vraiment bon espoir de le voir signer en juin prochain. Cette fuite aurait été orchestrée par la direction merengue pour se prémunir d'un énième échec dans ce dossier hautement sensible. Si le natif de Bondy fait une fois de plus volte-face en prolongeant à Paris ou en allant ailleurs, la Maison Blanche pourra toujours rappeler qu'elle avait dit dès novembre qu'elle ne voulait pas de lui. Malin...

🇪🇸 Selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid est toujours intéressé par une signature de Kylian Mbappé en fin de contrat, malgré les indiscrétions de la Cadena SER. En réalité, cette fuite permet au club madrilène de préserver son imagehttps://t.co/hk3uiFg5KD — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2023

