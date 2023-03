Real Madrid - Mercato : le clan Haaland ouvre la porte au Real !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Véritable machine de guerre depuis le début de la saison, Erling Haaland (22 ans) connaît un léger trou d’air depuis quelque temps à Manchester City. Cette période de flottement relatif le pousse sans doute à envisager un avenir loin de l’Angleterre à moyen terme.

Pimenta ouvre la porte du Real pour Haaland

« Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose à eux seuls qui en fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie. Ils ont la Ligue des champions. Dans mon agence, on essaie d’avoir un plan, affirme son agent Rafaela Pimenta dans le Times. Il nous faut un objectif. Peut-être qu’on ne l’atteindra pas mais si on ne sait pas où on veut aller, c’est sûr qu’on n’ira pas. On ne peut pas juste s’asseoir et attendre, en se demandant si on va nous appeler parce que Haaland est fantastique. »

Le clan Erling Haaland drague ouvertement le Real Madrid https://t.co/qLnLjbSyFb — Foot Mercato (@footmercato) March 3, 2023

Pour résumer S’il est pleinement investi à Manchester City, l'attaquant norvégien Erling Haaland (22 ans) n’a pas spécialement l’intention de faire des vieux os en Angleterre et ne dirait pas non à un avenir au Real Madrid. Son agent le clame haut et fort.

