Real Madrid - Mercato : les Merengue débarquent sur une priorité estivale du PSG et du Barça !

Depuis dimanche et le retrait de Liverpool, la course au recrutement de Jude Bellingham concerne essentiellement Manchester City et le Real Madrid. Le milieu anglais du Borussia Dortmund devrait se décider d'ici la fin du mois, début avril concernant son avenir. Mais la Maison Blanche n'a pas attendu sa réponse pour se mettre en quête d'autres joueurs. Récemment, la piste Gabri Veiga (20 ans, Celta Vigo) a été évoquée. Une nouvelle, plus prestigieuse, vient d'être dévoilée, mais elle ne va pas plaire au FC Barcelone et au PSG.

En effet, selon ESPN, les Merengue lorgnent Bernardo Silva. A 28 ans et après six saisons en Angleterre, le Portugais aimerait quitter Manchester City. Le Barça est très chaud sur lui, de même que le PSG, où Kylian Mbappé, qui l'a connu à Monaco, en avait fait une condition pour prolonger. Attaché à lui, Guardiola n'acceptera de le laisser partir qu'à la condition que Bellingham arrive. Le Real Madrid s'invite donc dans la course au recrutement de Silva, qui pourrait devenir aussi passionnante que celle pour l'international anglais !