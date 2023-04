Real Madrid – Mercato : Manchester United verrouille une piste d’Ancelotti

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Coup dur pour les Merengues ! Ce vendredi, Manchester United a officialisé la prolongation d’Alejandro Garnacho jusqu’en juin 2028. L’hiver dernier, le Mirror avait révélé que le Real Madrid surveillait de près la situation de l’ailier gauche de 18 ans. Le club espagnol n’avait fait à l'époque aucune offre mais restait à l’affut en cas d’échec dans les négociations pour la prolongation de la pépite.

Garnacho aux anges

Avec 26 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Alejandro Garnacho réalise à 18 ans des débuts très encourageants. Le natif de Madrid n’a pas caché sa satisfaction de continuer sa carrière avec les Red Devils « Quand j’ai rejoint ce club incroyable, je rêvais de faire mes débuts, de jouer à Old Trafford, de marquer mon premier but et de remporter des trophées avec ce badge sur ma poitrine ».

« Je suis très fier et ému d’avoir déjà vécu ces moments, avec ma famille qui m’a soutenu à chaque étape », a commenté l’ailier gauche de Manchester United. Évalué à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt, la cote de ce dernier va grimper et il faudra un sacré chèque pour convaincre le club anglais de libérer sa pépite.