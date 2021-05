Real Madrid - Mercato : révélations sur le départ de Zidane… et son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Tard hier soir, le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé sur son compte Twitter ce qui se disait en coulisses depuis quelque temps : "Zinédine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid avec effet immédiat". Ces deux derniers mots signifiant que le Français ne laisse aucune prise à Florentino Pérez pour le retenir. Pas décidé à se faire prier, il quitte une seconde fois les Merengue, visiblement fâché. Ce qu'a confirmé l'émission El Chiringuito un peu plus tard.

La Juventus penche plutôt pour un retour d'Allegri

Dans son éditorial, le journaliste Josep Pedrerol estime que si Zidane a pris cette décision, c'est qu'il n'en peut plus de son président et notamment de la façon qu'il a de gérer l'avenir des joueurs. On comprend que les négociations pour la prolongation de Sergio Ramos ont fortement déplu à ZZ, qui aurait aimé que son capitaine signe un nouveau bail il y a des mois. Au lieu de quoi, l'incertitude entourant son avenir a certainement pesé dans ses blessures à répétition et donc sur la saison du Real.

Pedrerol constate qu'il y a trois ans, Zidane avait averti Pérez de sa décision juste après la finale victorieuse de C1, ce qui avait laissé la possibilité à son président de se retourner et d'organiser une conférence de presse commune. Rien de tout ça cette fois. Mais ce n'est pas parce qu'il quitte le Real Madrid que le champion du monde 98 va s'engager avec la Juventus Turin. En effet, La Gazzetta dello Sport annonce en Une ce jeudi que la Vieille Dame a fait du retour de Massimiliano Allegri une priorité. L'entraîneur toscan est également courtisé par l'Inter Milan et… le Real Madrid.