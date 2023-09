Real Madrid - Mercato : un autre buteur à 100 millions d'euros que Mbappé est visé en 2024

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

C'est le jeu. Et comme tout le monde le sait, il ne va pas s'arrêter dans les prochaines semaines. Le mercato estival 2024 ne va ainsi pas tarder à alimenter les plus folles rumeurs et c'est même déjà parti au Real Madrid.

Osimhen dans le viseur ?

Le club espagnol, qui cette saison n'a pas voulu miser gros sur Kylian Mbappé, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat au PSG, pourrait le récupérer libre dans quelques mois. Pourtant, et selon un média espagnol, Florentino Perez et la direction auraient une alternative crédible : l'attaquant de Naples, Victor Osimhen. Il faudra débourser plus de 100 millions d'euros, c'est une évidence, montant non rédhibitoire pour le Real.

A suivre.

🚨| Le Real Madrid pourrait OFFRIR 100M€ pour signer Osimhen 🇳🇬 en 2024, comme alternative à Mbappé 🇫🇷. @defcentral #RealMadrid ✅💰 pic.twitter.com/3dbETB6BYe — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) September 13, 2023

