Real Madrid - Mercato : un taulier du vestiaire poussé vers la sortie ?

Il suffit parfois de regarder les statistiques d'un joueur pour percevoir l'étendue du problème. Et dans le cas de Nacho Fernandez, joueur emblématique du Real Madrid, on comprend que l'exercice en cours suscite un réel souci. Onze apparitions, seulement, pour celui qui avait plutôt tendance à disputer avec le club madrilène entre 20 et 30 matches par saison.

L'enfant du club, à qui Ancelotti ne fait plus confiance, va-t-il devoir aller voir ailleurs ? Possible. Selon le quotidien madrilène, Marca, un départ pourrait même intervenir dès cet hiver. Ou, en cas d'échec, l'été prochain puisque Nacho Fernandez est en fin de contrat.

Affaire à suivre.