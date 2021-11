Real Madrid, PSG - Mercato : Ancelotti lâche une bombe sur l’avenir de Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

« Kylian Mbappé se rapproche chaque jour un peu plus du Real Madrid. » Voilà comment As a résumé ce samedi les dessous de la prolongation du champion du monde 2018 au PSG. Selon le quotidien madrilène, l’intéressé ne parvient toujours pas à s’accorder avec les dirigeants parisiens et se dirige de plus en plus vers la capitale espagnole.

Ce n'est pas Carlo Ancelotti qui pourra dire le contraire. Interrogé ce samedi dans le Corriere dello Sport, à la veille du choc contre le Séville FC en Liga (21h), l’entraîneur italien du Real Madrid en a dit un peu plus sur les intentions réelles de Florentino Pérez au sujet de l’attaquant du PSG.

« Si Mbappé arrive ? Le nouveau Bernabeu sera livré en décembre 2022 et je sais déjà que Florentino Pérez a de très grands projets pour le mois de juillet », a glissé l’ancien coach du PSG dans les colonnes du quotidien transalpin, en écartant donc toute arrivée du champion du monde 2018 au cours du mercato hivernal. Info ou intox ?

