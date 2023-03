Real Madrid, PSG - Mercato : les dossiers Bellingham et Mbappé liés ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Comme chaque été, le Real Madrid sera en quête d'un renfort marquant. Les deux principaux noms qui reviennent dans les médias sont ceux de Jude Bellingham (Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG). Mais, dans une interview à Bernabeu Digital, le journaliste Ramon Alvarez de Mon, qui collabore avec Marca, entre autres, est catégorique : la Maison Blanche ne pourra faire les deux le même été. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, aucun n'est proche de s'engager avec elle...

"L'opération Bellingham s'est éloignée du Real Madrid pour des motifs économiques. Comme je l'avais dit sur ma chaîne, le Real s'était mis d'accord financièrement avec la famille du joueur mais cette dernière a revu ses ambitions à la hausse. Et le club, pour le moment, n'est pas disposé à revoir son offre. S'il accepte de payer plus, le recrutement de Bellingham sera possible. Sinon, la seule façon de voir le joueur venir à Madrid sera qu'il revoit ses prétentions salariales. Il n'y a rien de définitif et nous en saurons plus dans les prochaines semaines, mais la concurrence de la Premier League est très forte. En outre, le possible recrutement de Mbappé pourrait évidemment conditionner les moyens économiques du Real pour Bellingham."