Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé a retourné un autre de ses grands critiques en Espagne

Kylian Mbappé qui inscrit huit buts en Coupe du monde, dont un triplé en finale. Qui assume son rôle de leader sur et en dehors du terrain. Qui montre qu'il a un état d'esprit remarquable en revenant à l'entraînement du PSG seulement quelques jours après son retour du Qatar. Bref, Kylian Mbappé qui confirme qu'à 24 ans, il est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est déjà le meilleur. Et cela ne laisse forcément pas insensible le Real Madrid, malgré sa trahison de mai dernier.

Un à un, les journalistes pro-merengue les plus influents commencent à retourner leur veste à son sujet. Tomas Roncero (AS), qui s'était lancé dans un monologue au vitriol après la prolongation de Mbappé au PSG couplée à la victoire du Real Madrid en Champions League, a été le premier. Son collègue de la célèbre émission El Chiringuito, Edu Aguirre, lui a emboîté le pas hier. Interrogé une énième fois par un fan sur le natif de Bondy, il a répondu : "Mbappé, Mbappé, Mbappé... On me parle tout le temps de lui ! Vous lui avez pardonné ? Moi, je suis sur le point !". Le tout en un semestre seulement !