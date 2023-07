Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé discute déjà quotidiennement avec 2 Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La fin du feuilleton Mbappé se rapproche mais les rumeurs ne faiblissent pas. Que ce soit celles qui plaident pour un maintien de l'attaquant au PSG une dernière saison ou celles qui l'envoient au Real Madrid. Dans cette dernière catégorie, on en trouve une issu du média Defensa Central qui assure que deux partenaires de l'équipe de France déjà présents chez les Merengue, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, sont en contacts quotidiens avec Kylian Mbappé pour l'inciter à les rejoindre.

Des informations toujours plus discordantes sur son avenir

Pas sûr cependant que ce forcing ait des chances de fonctionner puisque le meilleur ami du natif de Bondy, Achraf Hakimi, est, lui, parti pour disputer une nouvelle saison avec Paris. Rien qu'hier, deux informations discordantes ont offert un avenir bien différent au vice-champion du monde : en France, Daniel Riolo a juré qu'il n'y avait pas d'offre du Real pour lui et qu'il allait rester au PSG. En Espagne, il se disait que Florentino Pérez avait réussi à trouver plus de 800 M€ pour payer l'indemnité de transfert, le salaire et les primes du champion. Dans quelques jours, on saura qui disait vrai...

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24

Kylian Mbappé parle déjà du Real Madrid avec deux joueurs https://t.co/E6dXJIzgvU — Foot Mercato (@footmercato) July 14, 2023

Podcast Men's Up Life