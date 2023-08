Real Madrid, PSG - Mercato : Mbappé se prend un tacle d'une légende merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si on est encore très loin d'un accord pour une prolongation jusqu'en juin 2025 susceptible de retarder encore son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a quand même irrité pas mal de monde du côté des Merengue avec sa réintégration à l'effectif du PSG.

Guti : « Mbappé n'est pas fiable »

Alors que, du côté de la Maison blanche, on voyait en sa mise à l'écart une chance d'anticiper son arrivée dès la fin du mois d'août, ce changement de cap de QSI et de Kylian Mbappé interroge énormément. Notamment du côté de la légende Guti, qui s'est agacé de l'attitude et du silence assourdissant du capitaine de l'équipe de France.

« Mbappé n'est pas fiable. Je n'ai pas vu Mbappé sortir publiquement pour dire qu'il veut jouer à Madrid comme d'autres l'ont fait », a déploré l'ancien milieu de terrain dans l'émission El Chiringuito. De là à ce qu'on assiste à un nouveau mouvement de rejet de Mbappé chez les Socios du Real, il n'y a qu'un pas qu'une prolongation du Bondynois pourrait allègrement franchir...

❌"No he visto salir públicamente a MBAPPÉ a decir que QUIERE JUGAR en el MADRID como han hecho otros".



‼️#Guti duda de las intenciones del francés #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/0OWfE3vGor — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2023

