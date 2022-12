Equipe de France : Deschamps a un record dans le viseur, les Bleus visent la barre des 1600 buts

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Mercredi, l'équipe de France affrontera le Maroc en demies de la Coupe du monde avec l'espoir de valider son ticket pour la finale de dimanche. Les Bleus lorgnent un deuxième sacre consécutif, une troisième étoile, ce qui serait un formidable exploit. Didier Deschamps, qui a été des triomphes de 1998 et 2018, assure chaque jour un peu plus sa place dans la légende. Depuis hier, il est le troisième sélectionneur le plus victorieux de l'histoire en Coupe du monde après l'Allemand Helmut Schön (16) et le Brésilien Luiz Felipe Scolari (14). Lui en est à 13, avec le meilleur ratio (76%) parmi les entraîneurs ayant dirigé plus de dix parties. Si son équipe s'impose dimanche prochain, il ne sera plus qu'à une longueur de Schön, champion du monde 1974 resté 14 ans sur le banc de la RFA (1964-78).

De leur côté, les Tricolores doivent encore inscrire trois buts pour atteindre la barre des 1600 réalisations dans l'histoire de l'équipe de France. On se souvient que le 12 juillet 1998, en finale de la Coupe du monde contre le Brésil, Emmanuel Petit avait marqué le 1000e. Depuis, Olivier Giroud (1400e) et Antoine Griezmann (1500e) ont fait trembler les filets au bon moment. Qui sera le prochain heureux élu ?