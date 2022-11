Equipe de France : Deschamps remet Mbappé à sa place

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du premier match de la Coupe du monde face à l'Australie, Didier Deschamps a été invité à s'exprimer sur Kylian Mbappé.

Le sélectionneur de l'équipe de France a été clair, la star du Paris Saint-Germain n'a pas plus de responsabilités que les autres et s'inscrit dans un collectif. "Il est toujours jeune. Ces quatre années lui ont permis de progresser encore. Il n'a pas plus de responsabilités en interne. Kylian Mbappé s'inscrit dans un collectif et il en a besoin."