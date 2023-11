Équipe de France : Deschamps se justifie pour Zaïre-Emery

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La première convocation de Zaïre-Emery

"Il est là avec nous parce qu’il a toutes les qualités pour être au haut niveau et par rapport à ce qu’il fait avec son club. Il démontre, à son jeune âge, un potentiel important et une maturité importante. C’est une étape importante pour sa carrière. Tout va très vite pour lui. Il a cette capacité à assumer toutes ses responsabilités."

L'absence de Kanté

"Je n’ai pas changé d’opinion concernant N'Golo Kanté. Mon option après la Coupe du monde a été de donner du temps de jeu à ceux qui étaient avec nous au Mondial. Je me laisse du temps. Je considère Kanté toujours sélectionnable. On verra en mai où on en sera. L’option, pour le moment, c’est d’aguerrir ceux qui ont moins d’expérience."

La blessure de Tchouaméni

"Son absence ne conditionne pas la présence ou non de Warren Zaïre-Emery. Mais Aurélien Tchouaméni n’est pas là et Warren est là."

Pogba

"J’ai des nouvelles de Paul Pogba. Je ne vais pas vous parler de la teneur de nos échanges. Il est en attente d’une décision d’une sanction qui sera plus ou moins longue. C’est une situation très compliquée pour lui. Psychologiquement, c’est très difficile pour lui. Il ne pourra pas être sélectionné s’il est suspendu. S’il revient, reviendra-t-il à son meilleur niveau ? Il a les qualités et le mental pour. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain."

