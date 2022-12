Équipe de France, FC Barcelone : Lewandowski affiche ses regrets... et ouvre la porte au Mondial 2026 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La Pologne a perdu son pari ! Cette après-midi, les Aigles Blancs se sont inclinés face à l’Équipe de France (3-1). Après la rencontre, Robert Lewandowski est revenu sur la défaite des siens, « C'était un match forcément difficile de jouer face à l'équipe de France. Nous nous sommes battus, nous avons essayé de faire de notre mieux. Nous avons très très bien joué en première mi-temps, avec quelques occasions. Peut-être que si on marque le premier but, ça aurait été un match différent. Malheureusement, nous avons concédé un but lors de la dernière minute de la première période. C'est toujours difficile. Nous avons bien réagi, on a poussé pour revenir. D'un côté, on peut être fier parce qu'on a tout tenté mais d'un autre côté, on perd... », a regretté la star polonaise.

Lewandowski au rendez-vous en 2026 ?

Robert Lewandowski n’en a pas terminé avec la Coupe du Monde ! Le buteur polonais ne ferme pas la porte à une participation au Mondial 2026, « Physiquement, je ne suis pas effrayé par ça. Mais il y a tellement de choses à gérer avant. C'est difficile de le dire maintenant. Athlétiquement, ça ne me fait pas peur, mais il y a encore plein d'incertitudes. », a expliqué l’homme de 34 ans, des propos rapportés par l’Equipe.