Equipe de France, FC Barcelone - Mercato : destination inattendue pour Pavard !

Depuis janvier, on sait que Benjamin Pavard ne veut pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich et qu'un départ cet été est inéluctable car il ne lui reste plus qu'une année. Le FC Barcelone et l'Inter Milan lui ont fait une cour insistante mais c'était quasiment perdu d'avance pour les Blaugranas qui, en plus de ne pas avoir d'argent pour payer une grosse indemnité de transfert, voulaient le recruter pour l'aligner dans le couloir droit. Ce que le natif de Maubeuge ne veut plus faire, hormis en équipe de France. Dans son prochain club, il tient à être aligner dans l'axe. Sauf que...

Sauf qu'il y a des offres qui ne se refusent pas et que l'une d'entre elles serait entre les mains de Pavard, selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien spécialisé dans les transferts annonce que Manchester City voudrait le faire venir pour succéder à un Kyle Walker qui devrait s'engager avec... le Bayern. Chez les champions d'Europe, l'international français aurait l'occasion de jouer dans ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur la planète football et sous les ordres du meilleur entraîneur du moment, Pep Guardiola. Ce qui, effectivement, peut l'inciter à réviser son jugement sur son meilleur poste...

EXCLUSIVE: Manchester City have now Benjamin Pavard on top of their list as new right back. 🚨🔵 #MCFC



Pavard is Man City’s priority in case Kyle Walker will join Bayern, deal advanced on player side but not completed yet.



Bayern and City will discuss about Walker and Pavard. pic.twitter.com/Fdkrk5YqpI