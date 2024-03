Équipe de France : le diffuseur de la Coupe du Monde 2026 est connu !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Alors qu’on redoutait une Coupe du Monde 2026 sur une chaîne payante suite au retrait de TF1 de l’appel d’offres, RMC Sport a annoncé il y a quelques minutes qu’on pourra bien voir le Mondial américain en clair… grâce à M6.

M6 va vendre des matchs pour financer son offre folle

En effet, en posant sur la table plus de 130 M€ pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, M6 aurait raflé l’intégralité des droits… et éjecté son principal concurrent.

Toujours selon RMC, M6 pourrait utiliser le système de sous-licence afin de céder une partie des 104 matchs du Mondial et financer une partie de son investissement record. Ce serait même le plan de la 6ème chaîne de la TNT.

