Équipe de France : le vestiaire des Bleus fissuré pendant le Mondial ?

Dimanche, les Bleus étaient proches de réaliser l’exploit en décrochant une deuxième Coupe du Monde de suite. Cependant, une séance de tirs au but en a décidé autrement. Un échec qui met fin à une belle aventure pour les joueurs de l’Équipe de France qui ont provoqué la joie et l’émotion de millions de Français grâce de belles performances et une attitude irréprochable sur le terrain.

Depuis quelques jours, des rumeurs annoncent des tensions au sein des Bleus. Selon les informations de l’émission espagnole, El Chiringuito, le vestiaire de l’Équipe de France n'était pas uni dans cette Coupe du Monde. Des rumeurs à prendre avec des pincettes car les images qui sont montrés par TF1 dans « Merci les Bleus » et par l’Équipe de France expriment le contraire…

YEEEEEEEESSSS !!! 😍😍😍

DIRECTION LES 𝗗𝗘𝗠𝗜-𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 DE LA 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ! 🙌🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/l48TqWEcg5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Les bleus chantent du Booba dans le bus (Merci les bleus) pic.twitter.com/gvF6lDgCHy — MIRAK (@mirakelrt2) December 20, 2022