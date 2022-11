Equipe de France : les mots forts de Deschamps sur Mbappé

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (61e, 86e), l'équipe de France s'est imposé ce samedi contre le Danemark (2-1), devenant la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Après la victoire devant les Danois, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, s'est montré dithyrambique envers l'attaquant du PSG.

"Kylian, c’est un joueur hors-norme, je l’ai déjà dit plusieurs fois. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions où il a été pas mal maltraité. Après le fait d’avoir d’autres joueurs autour de lui qui apportent du danger, ça lui permet d’être un peu plus libéré. Puis au-delà de ses énormes qualités, il s’inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d’efforts. Il s’est fixé cet objectif de (remporter, ndlr) la Coupe du monde. L’équipe de France a et aura besoin d’un très bon Kylian. C’est un leader. Il y a trois types de leadership : physique, technique et plus mental. Kylian ne va pas prendre la parole, ce n’est pas trop son truc, mais de par ce qu’il fait, c’est une locomotive. C’est une forme de leadership."