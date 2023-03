Equipe de France : Mbappé a trouvé comment faire la paix avec Griezmann, Deschamps en sursis ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Ce soir, les Bleus débutent leur parcours en qualifications pour l'Euro 2024 par la réception des Pays-Bas. Ils sont certes vice-champions du monde mais beaucoup d'inconnues entourent leurs retrouvailles avec leur public à Saint-Denis. Notamment la relation entre Kylian Mbappé, nouveau capitaine, et Antoine Griezmann, qui aurait jugé légitime d'être désigné à sa place. Dans L'Equipe du jour, on apprend que l'attaquant du PSG va la jouer fine avec son coéquipier, par exemple en le laissant tirer les coups francs pendant le match. Une façon de lui laisser de la place dans le jeu et au niveau des responsabilités. Et ce alors que Mbappé avait pris la mauvaise habitude de tirer beaucoup de coups de pied arrêtés, exercice dans lequel il est beaucoup moins performant que Griezmann...

Par ailleurs, ce premier match depuis la finale du Mondial est aussi le premier depuis la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Un Deschamps qui a vu ce qu'il s'est passé avec Corinne Diacre et qui se sait attendu au tournant, selon le quotidien sportif : "A travers le sort de l'ancienne sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, lâchée par sa Fédération, Deschamps voit peut-être un avertissement pour l'avenir. Après les trois mois qu'il vient de passer depuis la finale de la Coupe du monde, les mines sont encore nombreuses sur son chemin. Moins protégé que sous la mandature Le Graët, il sait qu'il vaut mieux que ses Bleus continent d'engranger des résultats. Sous peine de voir quelques couteaux aiguisés ressortir du tiroir".