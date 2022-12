Equipe de France : pour l'avenir de Deschamps, Le Graët en remet une couche

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

On le sait, Didier Deschamps réussit dans ses entreprises. Joueur, il a déjà tout gagné. Entraîneur, il a été champion de France avec l'OM. Sélectionneur, il a déjà soulevé une Coupe du monde. Et peut-être bientôt deux. C'est en tout cas le souhait de son président, Noël Le Graët qui, sur la chaîne l'Equipe, en a remis une couche sur l'avenir de DD, en fin de contrat au 31 décembre prochain.

"On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés, on a vraiment une équipe de responsables de grande qualité autour d'eux. Je ne suis pas venu pour parler de 2021. On en a déjà assez parlé. On a remis les choses en place avec le même staff et ça marche. Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion."