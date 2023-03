Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Auteur d'une grosse saison pour sa première année en Bundesliga à l'Eintracht Francfort (11 buts, 10 passes), Randal Kolo Muani devrait bel et bien faire l'objet d'un transfert XXL l'été prochain. Si l'on en croit Christian Falk, Manchester United – en plein processus de rachat actuellement – songerait à l'ancien Nantais pour soulager Marcus Rashford.

Le journaliste de Bild l'assure : « RKM » serait une option sérieuse au même titre qu'Harry Kane (Tottenham) ou Victor Osimhen (Naples) et les Red Devils seraient prêts à faire sauter la banque en dégainant une offre avoisinant les 120 M€ pour arracher le Bondynois à son club allemand.

Le clan Kolo Muani penche pour un transfert

Toujours selon Christian Falk, une réunion aurait eu lieu la semaine dernière du côté de Francfort entre l'agent de Randal Kolo Muani, Moussa Sissoko, et le directeur sportif de l'Eintracht, Markus Krosche. A cette occasion, tous les scénarios auraient été évoqués et notamment une proposition impossible à refuser émanant de Manchester.

Dans le clan Kolo Muani, on serait emballé par cette perspective et on pousserait pour un transfert dès cet été même si, pour l'heure, aucune offre officielle de Manchester United n'est encore tombée sur le bureau des dirigeants de l'Eintracht Francfort.