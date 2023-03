France – Pays-Bas : Mbappé affiche ses trois grosses satisfactions

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Face au micro de Saber Desfarges, Kylian Mbappé a d'abord salué la performance défensive des vice-champions du Monde pour la première en tant que titulaire de Mike Maignan : « C’est super, on ne voulait pas prendre de buts pour que tout le monde soit content. C’était important pour Mike ( de ne pas prendre de but, pour sa première en tant que n°1 dans les buts, de commencer par un clean sheet. On est super content, on espère que ça va lui donner beaucoup de confiance ».

« On voulait s'inscritre dans la lignée du Mondial, excepté la finale »

L'attaquant du PSG savoure la « reprise réussie » dans la lignée de la Coupe du Monde : « On s’est préparé avec l’idée pas décevoir notre public pour ce premier match ici depuis le Mondial. On voulait s’inscrire dans la lignée de ce qu’on a fait au Mondial, excepté la finale. Les premiers pas sont réussis, maintenant, tout reste à faire dans le groupe ».

« C'est un bon début mais il ne faut pas s'enflammer »

Concernant sa première avec le brassard, l'homme qui a dépassé Karim Benzema (38 buts) pour rentrer seul dans le Top 5 des buteurs des Bleus ne voulait pas trop en faire : « Comment j'ai vécu ma première avec le brassard ? Normal, je continue à faire mon travail, à aider l’équipe, à être décisif et faire des différences. J’essaye d’emmener les autres avec moi, c’est un bon début, mais il ne faut pas s’enflammer, le plus dur reste à faire ».