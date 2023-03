France - Pays-Bas : Pierre Ménès a identifié 3 Bleus au-dessus du lot

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La France a rassuré tout un pays, hier, en écrasant les Pays-Bas (4-0). Pour leur premier match depuis la finale de Coupe du monde perdue aux tirs au but contre l’Argentine au Qatar, les Bleus n’ont pas fait de quartier. Pierre Ménès a distribué les bons points parmi les Bleus, avec des bons points pour Randal Kolo Miuani, une mention spéciale pour Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans le domaine offensif mais aussi Ibrahima Konaté en défense.

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont tous les deux hérité de l’excellente note de 8. « Je ne suis pas fan de ses cheveux rose mais on a retrouvé la meilleure version de Grizou, il a été rayonnant, a-t-il analysé sur son blog. Mbappé ? Un doublé et une passe décisive, c’est la routine pour le Parisien, que j’ai trouvé assez collectif avec un quatrième but superbe. »

Autre maillon fort identifié par Ménès dans le onze des Bleus : le défenseur central Ibrahima Konaté. « Je l'ai vraiment trouvé impressionnant, il dégage une vitesse et une sérénité assez incroyables, a-t-il analysé. Je pense qu’il là pour longtemps.