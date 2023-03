Irlande - France : Mbappé hors-jeu, Deschamps nomme ses 3 héros de Dublin

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

La France a fait un carton plein pendant cette trêve internationale : six points en deux matches, contre les Pays-Bas et l’Irlande. Hier, à Dublin, les Bleus ont su faire le dos rond pour ramener une précieuse victoire grâce à une sublime frappe de Benjamin Pavard. « Il y a beaucoup de positif avec six points, cinq buts et aucun encaissé, a savouré Didier Deschamps. Le calendrier ne nous avait pas fait de cadeaux avec les Pays-Bas d’entrée et l’Irlande. On a été moins rayonnants que vendredi. On a eu moins d’occasions mais il faut gagner ces matches. L’équipe a affiché un très bon état d’esprit et du caractère. Il y a l’arrêt de Mike (Maignan). Il vaut un but. On a su répondre en étant moins brillants qu’au premier match. L’Irlande a bien défendu. Je suis content et fier. C’est vraiment bien d’avoir déjà pris ces six points. »

Deschamps impressionné par Maignan

Le sélectionneur des Bleus en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait de Pavard, après une Coupe du monde quasi blanche du joueur du Bayern Munich. « Son interception et sa frappe sont de qualité. Mais personne n’est jamais écarté. Tout le monde peut avoir une période difficile. Il a profité de son temps de jeu en club. C’est très bien pour lui et surtout pour le groupe, a-t-il ajouté avant de parler de Randal Kolo Muani. « Il y a beaucoup de positif. La configuration de l’Irlande lui offrait peu d’espaces. Mais il donne des solutions avec beaucoup de déplacements et de dribbles. Il est dans la continuité de ce qu’il fait avec son club. Il est plus axial. Mais il prend de la place en équipe de France avec ce qu’il vient de réaliser avec nous. Mike Maignan ? C’est un arrêt exceptionnel. Mais je ne suis pas surpris. Je sais ce qu’il est capable de faire. Hugo (Lloris) était aussi capable de tels arrêts dans son genre. Mike possède toutes les qualités, l’envergure et le mental. C’est un leader. Il y avait déjà le penalty arrêté contre les Pays-Bas. Mais cet arrêt vaut encore plus cher. Je n’avais pas de doutes et d’incertitudes pour la succession. Quand Mike est en plein possession de ses moyens, c’est du très haut niveau. »

💬 Didier Deschamps : « Le match est moins brillant que vendredi […] mais malgré tout la qualité est là » pic.twitter.com/rVTiAHWYGF — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 27, 2023

Pour résumer Après son récital contre les Pays-Bas vendredi (4-0), l’équipe de France a su faire le dos rond pour aller chercher une précieuse victoire lundi en Irlande lundi (1-0). Didier Deschamps a distribué ses nombreux bons points.

