Irlande - France : Mike Maignan flambe, Daniel Riolo voit rouge !

La France a fait un carton plein pendant cette trêve internationale : six points en deux matches, contre les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0). Hier, à Dublin, les Bleus ont su faire le dos rond pour ramener une précieuse victoire grâce à une sublime frappe de Benjamin Pavard... et un arrêt tout aussi précieux de Mike Maignan en fin de match.

« L’équipe a affiché un très bon état d’esprit et du caractère. Il y a l’arrêt de Mike (Maignan). Il vaut un but, a savouré Didier Deschamps. C’est un arrêt exceptionnel. Mais je ne suis pas surpris. Je sais ce qu’il est capable de faire. Mike possède toutes les qualités, l’envergure et le mental. C’est un leader. Quand Mike est en plein possession de ses moyens, c’est du très haut niveau. »

S’il adore Maignan depuis longtemps, Daniel Riolo partage l’avis de Deschamps sur son niveau mais ne supporte pas qu’on puisse l’encenser au point de déjà oublier la qualité d’Hugor Lloris pendant des années. « C'est l'un des gardiens dont je parle depuis très longtemps, il a énormément de qualités ! Mais ce qui m'énerve c'est qu'on va faire passer Lloris pour une passoire car on a été tellement marqué par l'épisode des penalties », a-t-il défendu hier soir sur RMC Sport. À bon entendeur.