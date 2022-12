Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La grosse info : Upamecano et Rabiot incertains contre le Maroc !

Malades, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, deux titulaires de Didier Deschamps, étaient absents ce mardi de l'entraînement collectif des Bleus et sont incertains pour la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre l'équipe de France et le Maroc.