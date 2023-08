Real Madrid, équipe de France - Mercato : de grosses tensions autour de Benzema en Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Passé du Real Madrid à Al-Ittiha cet été, Karim Benzema est au coeur d'une polémique en Arabie Saoudite. Selon les informations du média saoudien Asharq Al-Aswat, l'attaquant est dans le viseur de son coach, le Portugais Nuno Espírito Santo.

Son coach prêt à la mettre sur le banc ?

Les relations entre les deux hommes seraient plus que tendues. Et l'absence de Benzema à l’entraînement interpelle... Son coach n'apprécierait pas son profil et souhaiterait l'écarter de son onze. Toujours muet en championnat, le Ballon d'Or 2022 aurait déjà échangé avec un dirigeant du club pour lui expliquer son mal-être et son sentiment «d’être traité de manière non-professionnelle par son coach.» KB9 serait notamment déçu de ne pas porter le brassard de capitaine, alors qu'on lui l'avait promis. Un brassard que son coach a confié à Romarinho, légende du club, et à Ahmed Sharahili.

