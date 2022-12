Southgate victime du crunch perdu, Fernando Santos évincé, Grenoble s'enflamme pour ses héros de la France et du Maroc

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Gareth Southgate victime des Bleus ?

S'il ne quittera pas forcément son poste de sélectionneur des Three Lions à l'issue de l'élimination de l'Angleterre face à la France (1-2) en quarts de finale de la Coupe du Monde, Gareth Southgate est quand même menacé. Comme le rapporte Nicolo Schira, il est prévu que l'intéressé rencontre la Fédération anglaise la semaine prochaine pour statuer sur l'avenir.

The position of Gareth #Southgate on #England National Team bench is in doubt. Expected a meeting between him and FA in the next days to discuss his future. #transfers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 10, 2022

Malgré son échec, Kane s'est offert un record

Auteur sur pénalty de l'égalisation de l'Angleterre face à la France, mais également d'un face-à-face perdu avec Hugo Lloris et d'un autre pénalty manqué qui aurait pu permettre aux Three Lions d'égaliser à 2-2, Harry Kane a vécu un quart de finale contrasté hier soir. Surtout qu'avec son but, il a égalé Wayne Rooney au rang des meilleurs canonniers en sélection (53 chacun). Son deuxième pénalty aurait pu lui offrir la pole position...

Toni Kroos a apprécié France-Angleterre

Éliminé dès le premier tour de la Coupe du monde avec l'Allemagne, Toni Kroos a regardé le quart de finale entre la France et l'Angleterre à la télévision. Et il a visiblement apprécié le spectacle puisqu'il a écrit sur Twitter au coup de sifflet final : "Le meilleur match de la Coupe du monde jusqu'à présent". On ne dira pas le contraire...

Le Brésil lance l'opération 2026, Neymar écarté ?

Sous le choc après l'élimination face à la Croatie vendredi soir, le Brésil commence à reprendre ses esprits. Et se tourne déjà vers l'édition 2026 de la Coupe du monde, qui aura lieu au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. La Fédération entend lancer une sorte d'opération commando. Pour cela, un nouveau sélectionneur sera nommé. Le Portugais Jorge Jesus a fait acte de candidature mais Dorival Jr, qui vient de mener Flamengo à la victoire en Copa Libertadores, est en bonne position pour succéder à Tite. Enfin, de nombreux anciens joueurs et commentateurs appellent à une mise à l'écart de Neymar, qualifié de maudit après tous ses déboires dans la compétition...

L'avenir de Fernando Santos aussi en suspend au Portugal

Sous contrat jusqu'à l'Euro 2024, Fernando Santos voit aussi sa situation sur le banc du Portugal être remise en cause après l'élimination hier face au Maroc (0-1). Interrogé par Sport TV, le technicien de 68 ans, vainqueur de l'Euro 2016 avec la Seleçcao, ne souhaite pas démissionner pour l'instant : « Ce n'est pas le moment de répondre à cela. Demain, nous rentrons à Lisbonne et, comme d'habitude, le président et moi parlerons ensemble pour voir ce qui est le mieux pour le Portugal ».

La belle réponse de Walid Regragui aux critiques sur le jeu du Maroc

Coach du surprenant Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, Walid Regragui surprend par son discours raffraîchissant. Après la qualification face au Portugal (1-0), l'ancien Grenoblois a répondu aux attaques sur le fait que les Lions de l'Atlas ne faisaient que défendre et qu'ils avaient encore gagné comme ça face aux Portugais :

« Quand tu vois leur banc, faire rentrer Ronaldo, Leao, pin pin pin et pan pan pan. Tu peux que défendre, et c'est que je peux dire à ceux qui nous critiquent. On joue avec nos valeurs, avec notre cœur, le football c'est ça aussi. On joue avec nos moyens, on a perdu beaucoup de joueurs avant la Coupe du Monde, on en a perdu pendant. On se bat avec nos armes et c'est beau pour le football de montrer que si on a un groupe uni, si tactiquement on est en place, on peut soulever des montagnes, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui ».

L'archive géniale de Grenoble sur le tandem Giroud - Regragui

La demi-finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc fait un heureux en France : le Grenoble Foot 38 (Ligue 2). En effet, par le biais d'une photo de ses archives, le club isérois a rappelé que les deux stars de ce Mondial : Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, et Olivier Giroud, le buteur des Bleus, faisaient leurs gammes ensembles au GF38 il y a quinze ans.