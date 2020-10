Stade Rennais : le FCN et l'OM, modèles du SRFC en Ligue des champions ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

C’est le jour J pour le Stade Rennais. Le club breton fera son entrée en Ligue des champions pour la première fois de son histoire face à Krasnodar (21h). Le club russe, amputé de Rémy Cabella, est également un néophyte dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

En se penchant sur les résultats des novices français dans la compétition, on se rend compte qu’ils ne sont guère brillants. Depuis 1999 et le format à 32 équipes, le Stade Rennais n’est que la 11e équipe hexagonale à participer à la phase de groupes après l’AJ Auxerre, les Girondins de Bordeaux, le RC Lens, le LOSC, l’OL, l’OM, l’AS Monaco, le Montpellier HSC, le FC Nantes et le PSG.

L'OM et le FC Nantes ont montré la voie au Stade Rennais

Ouest France nous apprend ainsi que seulement 20 % des clubs ont réussi un baptême victorieux en C1 : l’OM (2-0 contre Sturm Graz en 1999) et le FC Nantes (4-1 contre le PSV en 2001). Quand il s'agit de qualification pour les 8es de finale, les statistiques se redressent. En effet, il y a 50 % de qualification à la première participation pour les clubs français. En plus de l’OM et du FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, l'OL et le PSG avaient brillé en la matière. Preuve que le rival nantais doit être une vraie source d’inspiration pour le Stade Rennais.