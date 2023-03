PSG - Stade Rennais : Genesio félicite ses joueurs tout en leur envoyant une pique

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais vient de frapper un grand coup en Ligue 1. Les bretons ont battu le PSG (2-0), ce dimanche après-midi, pour la deuxième fois de la saison en championnat. Avec cette victoire, les bretons reprennent la cinquième place au LOSC et restent accrochés aux places européennes. Après la rencontre, Bruno Génésio s’est exprimé sur la performance de ses joueurs et savoure leur état d’esprit. En zone mixte, il s’est exprimé : "Gagner au Parc c’est toujours un exploit. On a joué contre une équipe diminué mais encore fallait-il bien le faire et ça a été le cas. J’ai retrouvé mon équipe, l’esprit de mon équipe donc je félicite mes joueurs. J’ai un peu de rancœur aussi car quand on est capable de montrer ça contre Paris, sur deux matchs, on doit être capable de montrer ailleurs." 💬 Bruno Genesio : "Je félicite mes joueurs pour le visage que l'on a affiché."#PSGSRFC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 19, 2023

Pour résumer Après la victoire de son équipe sur la pelouse du PSG (2-0), Bruno Génésio s’est exprimé sur l’attitude de ses joueurs. L'entraîneur français est ravi de l'état d'esprit de ses joueurs mais aimerait voir cette rigueur plus souvent.

Adam Duarte

Rédacteur

