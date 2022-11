Stade Rennais : Jimmy Briand propose ses services à Bruno Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Retraité depuis quelques semaines, Jimmy Briand a entamé une reconversion de consultant sur Prime Vidéo. Mais l'ancien joueur du Stade Rennais, de l'OL ou encore des Girondins de Bordeaux a une autre idée en tête pour son avenir.

« Revenir travailler à Rennes, bien sûr, je peux l'imaginer ! »

Dans les colonnes de Rennes Sport, « Jimbo » a confié son envie de revenir là où tout a commencé chez les Rouge et Noir : « C’est mon club de cœur, et ça l’a toujours été, tout au long de ma carrière. Je suis un supporter des « Rouge et Noir » et je le resterai. Revenir travailler ici, bien sûr, je peux l’imaginer, ce serait fort mais si cela doit arriver, cela arrivera. Je sais que je ne resterai pas 20 ans dans le monde des médias, même si aujourd’hui, j’y prends beaucoup de plaisir ».

Un rôle d'entraîneur des attaquants ?

Et Jimmy Briand a déjà une idée précise de ce que pourrait être sa reconversion du côté de la Piverdière : « Je souhaite coacher et pourquoi pas, les attaquants. Aujourd’hui, j’ai ouvert la B Striker Academy, près de Bordeaux, pour aider les jeunes, leur transmettre ce que j’ai pu apprendre aux côtés de tous les joueurs que j’ai côtoyés tout au long de ma carrière. Ensuite, je souhaite devenir entraîneur, dans un centre de formation, ou pourquoi pas, dans un staff professionnel ».