Stade Rennais : les joueurs de Genesio dopés au "clinquant", une bonne nouvelle pour le RC Lens

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les faits sont là. En une semaine seulement, le Stade Rennais a été capable de signer un triste 0-0 sur le terrain d'Auxerre puis d'aller battre le PSG, 2-0, en pratiquant un excellent football. Logique, dès lors, que l'on s'interroge sur une telle différence de niveau en si peu de jours. Bruno Genesio, l'entraîneur du SRFC, a eu le mérite d'être clair face aux médias pour tenter d'avancer une explication. "Ce qui est le plus important ce sont les valeurs qu’on doit afficher tout le temps : la motivation, l’engagement, la solidarité, faire les choses ensemble. Ce qu’on a parfois oublié sur certains matchs moins clinquants qu’au Parc."

Un sentiment qui semble se confirmer lorsqu'on s'attarde sur les propos du milieu de terrain, Lesley Ugochukwu, tenus en zone mixte hier au Parc des Princes et retranscrits par le site Stade Rennais Online. Passeur décisif sur le se second but, ce dernier admet en effet que le PSG, ce n'est pas tout à fait la même préparation. "C’est sûr que ce ne sont pas toutes les équipes qui vont battre le PSG. Mais quand on vient ici ou qu’on joue Paris à domicile, on est toujours à fond. On aborde tous les matchs de la même façon, mais c’est sûr que contre Paris c’est toujours particulier car on gagne souvent ou on tient le score. Ces victoires font du bien à la tête et aux joueurs."

Méfiance, le 1er avril prochain, ce sera le RC Lens au Roazhon Park. Adversaire moins clinquant que le PSG, certes, mais avec trois points à pré,dre absolument pour les Rennais si ils veulent encore rêver d'Europe en fin de saison.