ASSE - Stade Rennais (0-3) : la place de leader, le mercato, Julien Stéphan s'exprime après la victoire face aux Verts

Zapping But! Football Club L1 - 5ème journée : notre simulation FIFA 20 de ASSE - Stade Rennais

En conférence de presse, après la victoire du Stade Rennais à Geoffroy-Guichard (0-3), Julien Stéphan a balayé l'actualité des Rouge et Noir. Il a évoqué la place de leader, au terme de la 5e journée, et la fin du mercato. Le coach du club breton attend encore du mouvement.

La performance face à l'ASSE et la place de leader en Ligue 1

"Le classement est anecdotique. Pas la performance. C’est un match maitrisé, abouti de notre part. Tant sur le plan défensif que sur l’utilisation du ballon. On n’a finalement subi qu’en début de deuxième période, le temps de se remettre en route. Il y a beaucoup de satisfactions."

Julien Stéphan attend encore un remplaçant à Édouard Mendy, parti à Chelsea

"Romain Salin l’étoffe d’un n°1 ? Je suis surpris que vous soyez surpris de sa performance. C’est un gardien de très bonne qualité. Il a fait de belles saisons au Portugal. Il nous a rejoint en provenance d’un grand club, le Sporting Portugal. Mais, on a besoin de remplacer Mendy. Romain est important dans le vestiaire. Maintenant, on aura un gardien supplémentaire d’ici à la fin de semaine ou au plus tard à la fin du Mercato. Ensuite, ce sera le meilleur qui jouera."

Julien Stéphan veut un défenseur central

"On ne cherche pas un central en vue de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce n’est que six matches. Cet été, on a perdu Joris Gnagnon et Jérémy Morel. On a fait signer que Nayef Aguerd. Numériquement, il nous manque un autre joueur. C’est important."