Stade Rennais - Mercato : c'est officiel pour le départ de Traoré à la Real Sociedad !

Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

"La Real Sociedad et Hamari Traoré ont trouvé un accord pour que le joueur malien joue pour le club txuri urdin. Le joueur a passé la visite médicale à la Policlínica Gipuzkoa ce matin et a ensuite signé le contrat dans les bureaux du Reale Arena. Le nouveau joueur de la Real arrive en tant qu'agent libre après avoir passé les six dernières saisons au Stade Rennais et signe avec la Real jusqu'à la fin de la saison 24-25", a indiqué la Real Sociedad dans un communiqué. À noter qu'Hamari Traoré est la première recrue estivale du club basque.