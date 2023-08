Stade Rennais - Mercato : la vente de Doku fait déjà un heureux en Belgique !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Comme révélé par Foot Mercato et confirmé depuis, le Stade Rennais est en passe de réaliser un très gros coup en céder Jérémy Doku (21 ans) à Manchester City, champion d’Europe en titre, pour un peu plus de 60 M€. Si les Rouge et Noir s’apprêtent à réaliser une jolie plus-value sur un joueur acheté à Anderlecht pour 26 M€ il y a trois étés, il lui faudra partager.

Anderlecht se frotte les mains du transfert de Doku

En effet, en plus des indemnités de formation et du mécanisme de solidarité de la FIFA qui lui permettra de toucher de l’argent, le RSC Anderlecht va encore récupérer 7,8 M€ sur ce transfert selon le média en langue flamande Het Laatste Nieuws.

A l’époque du transfert, les Mauves avaient cru bon d’inclure une clause de 20% sur la plus-value potentielle réalisée par Rennes. Bonne pioche !

