Stade Rennais – Mercato : le remplaçant de Doku déniché au Portugal, trois recrues visées !

Jérémy Doku parti à Manchester City pour un peu plus de 60 M€, le Stade Rennais dispose de gros moyens pour renforcer son attaque. Si Bruno Genesio n’exclut pas de rester avec un effectif en l’état en attendant le retour de blessure de Martin Terrier, un renfort est quand même recherché par Florian Maurice.

Lancé sur le dossier Georges Mikautadze (FC Metz), que Rennes espère convaincre malgré l’énorme concurrence (OL, Ajax Amsterdam, etc.), les Rouge et Noir prospectent aussi au Portugal où ils ont déniché quelques pépites par le passé (Raphinha notamment).

Si l’on en croit le journaliste turc Ekrem Konur, Rennes serait en concurrence avec le FC Porto pour attirer le meilleur jeune de la saison dernière : Ivan Jaime (Famalicão, 22 ans). D’après Top Mercato, le club breton serait prêt à offrir 10 M€ pour s’attacher les services de l’ailier gauche espagnol (33 apparitions, 11 buts, 5 passes décisives l’an passé). Ivan Jaime est sous contrat avec son club jusqu’en juin 2025.

D'après Ouest-France, le Stade Rennais envisage de se servir de la manne récupérée sur Doku pour s'offrir trois joueurs. Un par ligne. Une arrivée en défense aura lieu en cas de départ d'Arthur Theate mais ce ne sera pas Morato (Benfica). Au milieu, le club breton est bel et bien en discussions très avancées pour récupérer Fabian Rieder (Young Boys Berne, 21 ans) mais il n'existe pas encore d'accord pour récupérer l'international suisse. Enfin, le quotidien de l'Ouest annonce que Rennes cherche toujours un buteur athlétique. Pas franchement le profil d'Ivan Jaime même si le Mercato offre parfois quelques surprises...

