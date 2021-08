Stade Rennais - Mercato : Rennes tient sa troisième recrue ! (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Le Kayserispor a officialisé ce mercredi le départ de Dogan Alemdar vers le Stade Rennais. Après Kamaldeen Sulemana, Birger Meling et Baptiste Santamaria, le jeune portier turc devient donc la troisième recrue estivale du club Rouge et Noir.

Pour résumer

