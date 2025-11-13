OM : Un flop de l’Inter Milan déjà de retour à Marseille ?

Et si l’histoire entre Luis Henrique et l’Olympique de Marseille n’était pas totalement terminée ? Parti cet été à l’Inter Milan contre un joli chèque de 23 millions d’euros, le Brésilien vit un véritable cauchemar en Serie A… au point que son nom pourrait être cité comme renfort à l’OM !

Un pari raté pour l’Inter Milan

Arrivé à Milan plein d’ambitions, Luis Henrique devait représenter l’avenir offensif des Nerazzurri. Mais le rêve italien a rapidement tourné au fiasco.

En 8 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Olympien affiche 0 but et 0 passe décisive.

Des performances bien trop faibles pour un club qui joue le titre et la Ligue des Champions. Résultat : l’Inter ne veut déjà plus de lui et chercherait à le vendre ou le prêter dès cet hiver.

Marseille prêt à tendre la main ?

Le club phocéen, miné par les blessures et en manque de solutions offensives, pourrait bien profiter de l’aubaine.

Luis Henrique connaît la maison, le Vélodrome, la pression, le public, et surtout Pablo Longoria, qui fut l’artisan de son arrivée à Marseille en 2020. À l’époque, le président marseillais croyait fermement au potentiel du jeune ailier brésilien.

Et il faut dire que la saison dernière, sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique avait enfin explosé : près de 10 buts et 10 passes décisives, une polyvalence précieuse et une maturité qui laissait penser qu’il était prêt pour le haut niveau européen.

Un retour qui aurait du sens

Aujourd’hui, entre une Inter en rupture de confiance et une OM en quête de profondeur offensive, le puzzle semble presque trop parfait.

Un retour en prêt à Marseille, sans option d’achat, pourrait relancer la carrière du joueur tout en offrant à l’OM un renfort déjà acclimaté au club et à la Ligue 1.

Reste à savoir si Longoria et De Zerbi valideront cette idée et si Luis Henrique acceptera de revenir là où tout avait commencé… pour se relancer une bonne fois pour toutes.