Equipe de France : Jérôme Rothen massacre Rayan Cherki après son match dégueulasse contre l’Ukraine

L’ancien parisien n’y est pas allé de main morte pour pointer le sale match de Cherki hier soir…

Il fallait s’y attendre, les critiques tombent sur Rayan Cherki après son match raté hier avec les Bleus face à l’Ukraine (4-0). Il n’y avait qu’1-0 quand le joueur de Manchester City a été remplacé, et c’est à sa sortie que le match s’est enfin emballé, la France jouant tout à coup beaucoup mieux. Sur RMC, Jérôme Rothen a poussé un gros coup de gueule contre la prestation de Cherki.

Rothen a vu un manque de respect des Bleus chez Cherki

« C’est une chance énorme d’être titulaire dans un match important avec l’équipe de France. Cherki a beaucoup de talent. J’ai regardé tous les matches de City. J’étais unanime hier avant le match. Mais hier, il se permet de refaire tous ces gestes superflus parce qu’il porte le maillot de l’équipe de France… Pourquoi ? Parce que tu ne respectes pas assez le maillot de la France contrairement à City ? J’espère pas. » et à Rothen d’ajouter… « J’ai des doutes sur l’état d’esprit d’hier, sur les efforts qu’il met en place et sur tous ces gestes qui sont dégueulasses. Le coup du foulard à la troisième sélection… Quand t’as raté autant de choses sur un début de match, que t’as ralenti tout le jeu de l’équipe de France, tu viens faire un coup du foulard et tu perds le contrôle et ça passe inaperçu, personne ne lui dit rien. Je ne parlerai même pas de la réalisation technique de son match qui a été abominable. Je parle juste de l’état d’esprit. Tu dois être irréprochable, d’autant plus quand tu as 22 ans et que c’est ta troisième sélection. Si au bout de la troisième sélection, ce n’est pas le cas et qu’il se fout de la gueule du monde, parce qu’il a joué hier pour amuser la galerie, qu’est-ce que ça va donner dans 40 sélections ? » Et bing !