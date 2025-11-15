Real Madrid Mercato : une énorme plus-value encaissée grâce à Xabi Alonso ?

Plus indiscutable au Real Madrid, Rodrygo pourrait bien vivre sa dernière saison en Espagne. Avant un départ en Premier League, favorisé par les choix de Xabi Alonso ?

Sacrifié du onze de départ, Rodrygo n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Xabi Alonso cette saison. Malgré ses qualités techniques indéniables et sa capacité à faire la différence sur les phases offensives, le Brésilien de 24 ans ne semble pas s’inscrire dans les plans immédiats de l’entraîneur du Real Madrid. En effet, sur 13 matchs disputés cette saison, Rodrygo n’a été aligné que trois fois dans le onze de départ, ce qui témoigne de sa place secondaire au sein de l’effectif. Cette situation amène naturellement à envisager un départ lors du prochain mercato, d’autant que le joueur aspire à plus de régularité et à des responsabilités accrues.

Guardiola est fan de Rodrygo

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’avenir de Rodrygo est loin d’être fixé. Plusieurs clubs européens surveillent la situation du jeune attaquant, et Manchester City serait particulièrement intéressé. Pep Guardiola, qui connaît bien le profil du joueur, serait un fervent admirateur de ses qualités : sa vitesse, sa technique dans les petits espaces et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers font de lui un profil recherché dans le style de jeu porté par les Citizens. L’intérêt de Manchester City pourrait donc se concrétiser, surtout si le Real Madrid décide d’écouter les offres pour un joueur qui ne joue pas régulièrement.

En Premier League, d’autres clubs pourraient également s’intéresser au Brésilien, même si, pour l’instant, Chelsea ne semble pas encore entrer dans la course. Le mercato anglais pourrait offrir à Rodrygo une opportunité de relancer sa carrière dans un championnat exigeant et très médiatisé, où il pourrait bénéficier d’une exposition médiatique importante et d’un temps de jeu conséquent.

Un gros bénéfice pour le Real ?

Le Real Madrid pourrait, de son côté, tirer un profit financier conséquent de ce transfert. Arrivé à Madrid à l’été 2019 pour environ 45 millions d’euros, Rodrygo pourrait être transféré pour près de 80 millions d’euros selon les estimations actuelles. Cela représenterait une plus-value significative pour le club espagnol, tout en lui permettant de réinvestir dans de nouveaux talents ou de renforcer des secteurs clés de son effectif.

Rodrygo, qui a déjà montré son potentiel lors de certaines performances remarquables, pourrait donc vivre un tournant dans sa carrière dès l’été prochain. Son départ, s’il se concrétise, serait un signal clair de la politique sportive du Real Madrid, mais également une occasion pour le Brésilien de s’affirmer dans un nouveau championnat et de confirmer tout le talent qu’il a laissé entrevoir depuis son arrivée en Europe.