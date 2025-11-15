ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid Mercato : une énorme plus-value encaissée grâce à Xabi Alonso ?

Real Madrid Mercato : une énorme plus-value encaissée grâce à Xabi Alonso ?
William Tertrin
15 novembre 2025

Plus indiscutable au Real Madrid, Rodrygo pourrait bien vivre sa dernière saison en Espagne. Avant un départ en Premier League, favorisé par les choix de Xabi Alonso ?

Sacrifié du onze de départ, Rodrygo n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Xabi Alonso cette saison. Malgré ses qualités techniques indéniables et sa capacité à faire la différence sur les phases offensives, le Brésilien de 24 ans ne semble pas s’inscrire dans les plans immédiats de l’entraîneur du Real Madrid. En effet, sur 13 matchs disputés cette saison, Rodrygo n’a été aligné que trois fois dans le onze de départ, ce qui témoigne de sa place secondaire au sein de l’effectif. Cette situation amène naturellement à envisager un départ lors du prochain mercato, d’autant que le joueur aspire à plus de régularité et à des responsabilités accrues.

Guardiola est fan de Rodrygo

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’avenir de Rodrygo est loin d’être fixé. Plusieurs clubs européens surveillent la situation du jeune attaquant, et Manchester City serait particulièrement intéressé. Pep Guardiola, qui connaît bien le profil du joueur, serait un fervent admirateur de ses qualités : sa vitesse, sa technique dans les petits espaces et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers font de lui un profil recherché dans le style de jeu porté par les Citizens. L’intérêt de Manchester City pourrait donc se concrétiser, surtout si le Real Madrid décide d’écouter les offres pour un joueur qui ne joue pas régulièrement.

En Premier League, d’autres clubs pourraient également s’intéresser au Brésilien, même si, pour l’instant, Chelsea ne semble pas encore entrer dans la course. Le mercato anglais pourrait offrir à Rodrygo une opportunité de relancer sa carrière dans un championnat exigeant et très médiatisé, où il pourrait bénéficier d’une exposition médiatique importante et d’un temps de jeu conséquent.

Un gros bénéfice pour le Real ?

Le Real Madrid pourrait, de son côté, tirer un profit financier conséquent de ce transfert. Arrivé à Madrid à l’été 2019 pour environ 45 millions d’euros, Rodrygo pourrait être transféré pour près de 80 millions d’euros selon les estimations actuelles. Cela représenterait une plus-value significative pour le club espagnol, tout en lui permettant de réinvestir dans de nouveaux talents ou de renforcer des secteurs clés de son effectif.

Rodrygo, qui a déjà montré son potentiel lors de certaines performances remarquables, pourrait donc vivre un tournant dans sa carrière dès l’été prochain. Son départ, s’il se concrétise, serait un signal clair de la politique sportive du Real Madrid, mais également une occasion pour le Brésilien de s’affirmer dans un nouveau championnat et de confirmer tout le talent qu’il a laissé entrevoir depuis son arrivée en Europe.

MercatoReal Madrid

Les plus lus

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)
ASSE...

ASSE : Maubleu passe à travers, les jeunes décisifs… les notes des Verts, vainqueurs laborieux de Quetigny (R2)

Par Laurent Hess
Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour
Girondins de Bordeaux...

Les Girondins de Bordeaux recadrent sèchement Eric Zemmour

Par Laurent Hess
Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !
FC Barcelone...

Mercato : cible du PSG et du Barça, Daniel Muñoz répond cash aux rumeurs !

Par Laurent Hess
Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !
Equipe de France...

Ligue 1, Mercato : N’Golo Kante ouvre la porte au Paris FC !

Par Laurent Hess
Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€
International...

Après son pétage de plombs, Cristiano Ronaldo se console avec une folie à plus d’1 M€

Par Laurent Hess
Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !
Equipe de France...

Equipe de France : Ekitike s’est mis Deschamps dans la poche !

Par Laurent Hess
Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !
Bundesliga...

Mercato : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid s’arrachent le futur Toni Kroos !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !
Equipe de France...

Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !

Par Laurent Hess
L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé
OM...

L’OM sanctionné par l’UEFA, le virage sud menacé

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !
ASSE...

ASSE Mercato : les supporters stéphanois ont vu débarquer Lionel Messi à Saint-Etienne !

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki

Par Laurent Hess
ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection
ASSE...

ASSE : deux jeunes Verts buteurs en sélection

Par Laurent Hess
Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps s’agace des rumeurs sur Mbappé, il est blessé !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?
Angers SCO...

ASSE Mercato : les Verts doivent-ils foncer sur Himad Abdelli ?

Par Laurent Hess
Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?
FC Nantes...

Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?

Par William Tertrin
Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !
FC Barcelone...

Un coach rêve d’associer Mbappé et Lamine Yamal !

Par Laurent Hess
OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !
Mercato...

OM Mercato : la priorité de Longoria et Benatia pour cet hiver est connue !

Par William Tertrin
Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan
Liga...

Real Madrid : Booba ne lâche pas Mbappé et en remet une couche sur le clash avec Orelsan

Par William Tertrin
PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a une idée à 75 millions d’euros pour cet hiver !

Par William Tertrin
RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : une première indication est tombée pour la présence de Risser face à Strasbourg

Par William Tertrin
OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri
Ligue 1...

OM : des nouvelles fraîches tombent pour le retour d’Amine Gouiri

Par William Tertrin
ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)
ASSE...

ASSE : fan des Verts, Michaël Youn insulte l’OL en pleine boîte de nuit (vidéo)

Par William Tertrin
ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard
ASSE...

ASSE : grosse pression sur N’Guessan et Eymard

Par Laurent Hess
Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !
Equipe de France...

Équipe de France : Didier Deschamps va tout changer face à l’Azerbaïdjan !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet