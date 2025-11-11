FC Barcelone : une star du vestiaire a provoqué la rupture entre Lamine Yamal et Nicki Nicole !
Revue de presse espagnole – Mercato : le PSG relance Rodrygo au Real, Messi et 150 M€ à Barcelone ? 

Lionel Messi (Miami)
Bastien Aubert
11 novembre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 11 novembre 2025. Au menu : les rumeurs mercato agitent le FC Barcelone et le Real Madrid.

AS : « J’aimerais frapper un coup pour l’histoire »

Si As fait sa couverture du jour sur Carlos Alcaraz, on apprend que Rodrygo serait prêt à claquer la porte du Real Madrid au mercato hivernal. Le PSG et d’autres clubs européens surveillaient la situation du Brésilien, qui privilégierait un transfert en Angleterre. Aucune offre officielle n’a été formulée pour le moment, mais si un intérêt réel d’un club d’un autre championnat se manifeste à l’ouverture du mercato, le club, le joueur et son entourage examineront la proposition.

MARCA : « L’Atlético fait le grand saut »

Marca revient sur l’entrée dans le capital de l’Atlético Madrid d’Apollo Sports Capital comme actionnaire majoritaire du club. Une prise de pouvoir historique au sein du club espagnol. Au Real Madrid, les doutes apparaissent au sujet de Xabi Alonso.

SPORT : « Que c’est bon de le revoir ! »

Sport se réjouit de la visite impromptue de Lionel Messi à Barcelone hier… sans prévenir les dirigeants du Barça. Au rayon du mercato, on apprend que Sunderland serait prêt à débourser 80 millions d’euros pour recruter Fermin Lopez alors que le Bayern Munich pourrait payer les 70 M€ pour arracher Dani Olmo.

MUNDO DEPORTIVO : « Seul à la maison »

Le retour de Messi au Camp Nou a comblé de bonheur toute la Catalogne au moment où un spécialiste belge a fait le déplacement à Barcelone pour examiner la pubalgie de Lamine Yamal.

